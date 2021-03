VIDEO: Loïs Openda opent de score voor Vitesse in gewonnen topper tegen AZ

Vitesse is bezig aan een uitstekend seizoen in Nederland. Het schopte het deze week tot in de finale van de Nederlandse voetbalbeker door VVV met 2-0 te kloppen in de halve finales.

Ook in de competitie doet de club van trainer Thomas Letsch het uitstekend. Vandaag kreeg het met AZ een concurrent voor de top 4 over de vloer in de GelreDome.

Club Brugge-huurling Löis Openda opende de score voor Vitesse op aangeven van Eli Dasa. Voor de jonge Belg is het al het achtste competitiedoelpunt.

In de tweede helft verdubbelde Jacob Rasmussen de score voor de thuisploeg met nog twintig minuten op de klok.

De zege leek binnen voor Vitesse, maar toen Enzo Cornelisse met een rode kaart naar de kant verdween, werd het toch nog spannend. Jesper Karlsson knalde de aansluitingstreffer in doel.

Verder dan dat kwamen de bezoekers niet meer.