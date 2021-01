Recordaankoop Haller opent zijn rekening, maar invaller Huntelaar is de held van Ajax

Ajax draaide op volle toeren bij Twente: draaischijf Tadic had er duidelijk zin in en regisseerde de ene aanval van Ajax na de andere. Een ervan resulteerde in de openingsgoal.

Met een harde kopbal maakte Sébastien Haller, overgekomen van West Ham United voor 22,5 miljoen euro, zijn eerste goal in het shirt van Ajax. Daarna liet Ajax heel wat kansen liggen op de 0-2 en dat brak hen zuur op.

Op een hoekschop in minuut 84 viel de bal plots voor de voet van Julio Pleguezuelo en die aarzelde niet: 1-1, een koude douche voor Ajax. Ajax leek kostbare punten te verliezen in de titelstrijd, maar had nog een troefkaart

In minuut 89 mocht Klaas-Jan Huntelaar invallen en hij toonde zijn ploegmaats hoe je een kans afwerkt. Eerst maakte hij de 1-2 van dichtbij en nog geen minuut later wipte hij de bal subtiel in doel voor de 1-3. Zondag ontvangt Ajax als leider eerste achtervolger Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA.