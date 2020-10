VIDEO: Jonge landgenoot Ngonge scoort pareltje tegen Feyenoord

In minuut 50 ging Ngonge op wandel aan de rand van de zestien. Nadat hij zijn dichtste belager vlot voorbijgegaan was, ramde hij de bal lekker in de linkerbovenhoek.

Feyenoord kwam via Jørgensen langszij, maar voormalig Nederlands international Ola John zette 10 minuten voor tijd de thuisploeg opnieuw op voorsprong.

Het laatste woord was alsnog aan Feyenoord, dat langs Haps op heerlijke wijze toch nog een punt uit de brand kon slepen. Waalwijk blijft zo in de lage middenmoot hangen, Feyenoord mist de kans om naar de 3e plek te springen.