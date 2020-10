Robben rijdt met fiets naar stadion bij rentree, maar vergeet wel te schieten

Het was dé transfer van de zomer voor Groningen: hun talent keerde na omzwervingen bij de Europese top terug naar de heimat. Maar de blessuregevoelige Robben viel al op de 1e speeldag tegen PSV na een half uur uit met pijn aan zijn lies.

Op het trainingsveld toonde hij de voorbije dagen al zijn klasse, het was afwachten of hij ook effectief fit genoeg was voor een rentree. Robben was alvast met de mountainbike naar het stadion gekomen, dus hij zat weer bij de selectie, maar toen was het nog niet zeker of hij zou spelen.