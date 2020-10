Ajax lijdt eerste nederlaag in Groningen en is maximum kwijt

Net als in het vorige competitieduel (vorig seizoen) tussen Groningen en Ajax heeft de club uit het noorden van Nederland aan het langste eind getrokken. Groningen won dankzij een goal vroeg in de tweede helft van Balk.

Balk was als eerste op een bal die door Onana met een zweefduik terug in het veld was geduwd. Ajax had ondanks de vele tijd die er nog restte geen antwoord meer.

Bij Groningen was Arjen Robben nog altijd afwezig door blessureleed.