Rentree in mineur voor Robben: blessure en nederlaag tegen PSV

Bij zijn comeback op de Nederlandse voetbalvelden kreeg Arjen Robben met zijn ex-team PSV meteen een mooie tegenstander voor de kiezen. Maar de langeverwachte rentree van Robben draaide uit op een ontgoocheling voor Robben en de fans van zijn geliefde Groningen.

De 36-jarige aanvaller mocht nog wel aan de wedstrijd beginnen, maar moest op het halfuur al naar de kant met een blessure. Op de koop toe maakte PSV er enkele minuten later 0-1 van: Gakpo opende de score met een knap schot.

De thuisploeg kwam gretig uit de kleedkamer en maakte vroeg in de 2e helft gelijk. Een uittrap van doelman Mvogo ging de mist in en Suslov profiteerde: 1-1. Malen herstelde snel de voorsprong van de bezoekers, die vervolgens stand hielden bij een slotoffensief van Groningen. Enkele minuten voor tijd zorgde Gakpo voor zekerheid. Tussendoor had Malen nog een penalty gemist.