Baalweek voor Ajax: eerst eruit in Europa, nu wipt ook AZ naast hen in de stand

De titelstrijd in Nederland werd al een paar keer als gelopen verklaard dit seizoen, maar AZ slaagde er telkens in weer terug te klauwen. Dat deed het in de Johan Cruijff ArenA op imponerende wijze.

Vooral de verdediging van Ajax piepte en kraakte aan alle kanten. Uitgerekend de ervaren Blind lag aan de basis van de snelle 0-1 van Boadu, zijn 14e competitiegoal van het seizoen.

Op het uur kon ook Idrissi doelman Onana te grazen nemen na een knappe aanval, maar de VAR had hands van Boadu gezien in de opbouw. Idrissi liet het niet aan zijn hart komen en tekende een kwartiertje later alsnog voor de beslissende 0-2.

AZ hijst zich zo naast Ajax aan de leiding van de Eredivisie. Het lijkt een strijd te worden tussen die 2 clubs, want Feyenoord en PSV volgen na hun onderlinge gelijkspel van vanmiddag al op respectievelijk 6 en 7 punten.