Topschutter Cyriel Dessers schenkt Almelo een stuntzege tegen Ajax

Cyriel Dessers speelde tegen Ajax niet zijn beste wedstrijd in het shirt van Heracles, maar kroonde zich toch tot matchwinnaar. In de eerste helft was hij ongelukkig in zijn afwerking en na de pauze nam de druk op de thuisploeg toe. En net op dat moment was er toch Dessers met een puike ingeving.

Daley Blind liet een bal ontsnappen en Dessers ging ermee aan de haal. Met een schot in de rechterbovenhoek liet hij de Ajax-doelman kansloos. Het is Dessers zijn 15e competitiedoelpunt.



Ajax ziet door de nederlaag AZ weer naderen. Het verschil is nog maar 3 punten. Volgende week staat er een onderling duel op het programma.