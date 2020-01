Onmondig Ajax ziet AZ weer naderen na nederlaag in Groningen

Een onmondig Ajax moest na een kwartier achtervolgen. Kaj Sierhuis, gehuurd van Ajax nota bene, opende de score via Ajax-doelman Bruno Varela, de vervanger van vaste keeper Onana.

De organisatie klopte bij Groningen als een bus en zo beet Ajax zijn tanden stuk op de verdediging van Groningen. Kort na de rust deelde Groningen een tweede tik uit: met een afgeweken schot verdubbelde Lundqvist de score: 2-0.

Met verse krachten en de moed der wanhoop trok Ajax naar voren. De aansluitingstreffer van Donny van de Beek luidde een slotoffensief in. Het was pompen of verzuipen bij Groningen, maar de thuisploeg hield stand. Duur puntenverlies voor Ajax.