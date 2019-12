11:40

vooraf, 11 uur 40. Topper AZ-Ajax kan weer in Alkmaar . Het AFAS Stadion in Alkmaar is weer speelklaar mét publiek. En dat net op tijd voor de topper van nu zondag tussen Ajax, nummer 1, en AZ, de nummer 2 op 3 punten. Het college van burgemeester en schepenen heeft de directie van AZ vanochtend het goede nieuws gemeld. In augustus stortte een deel van het dak van het stadion in, waardoor de club zijn thuiswedstrijden tot nu elders afwerkte. Zo speelde Antwerp zijn voorronde in de Europa League tegen AZ in Enschede, de thuisbasis van Twente. De andere thuiswedstrijden vonden telkens in Den Haag plaats.