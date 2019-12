20-jarige Belg Ndayishimiye maakt zich onsterfelijk tegen Ajax

Willem II is de sensatie van het seizoen in de Eredivisie. Adrie Koster, ex-Club Brugge, laat zijn team vrank en vrij voetballen, met veel durf en lef.

De Belgische aanvallende middenvelder Ndayishimiye speelde opnieuw een hoofdrol bij de Tilburgers. Hij opende 3 minuten voor de rust de score met een strafschop.

Ajax moest komen, maar liep in het mes van de bezoekers. Ex-Ajax-werknemer Dankerlui nam 12 minuten voor tijd met een diagonaal schot de 0-2 voor zijn rekening.

In de stand blijft Ajax ondanks zijn eerste competitienederlaag van het seizoen (en zijn eerste in ruim twee jaar in eigen huis) aan de kop met 41 punten. Willem II (29 punten) wipt over PSV (28) naar de derde stek. AZ (35) is tweede.