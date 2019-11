Dessers is nieuwe topschutter in Eredivisie met 11 treffers achter zijn naam

Dessers voelt zich bij Almelo als een vis in het water. Hij deed opnieuw 2 goals bij zijn doelpuntentotaal. Hij draaide zich na 22 minuten mooi weg van zijn bewaker en knalde de bal in de rechterbenedenhoek. De thuisploeg scoorde voor de rust nog eens. De 2-0 kwam op naam van Mauro Junior.

Na de koffie was het opnieuw aan Dessers, die voorzet aan de tweede paal kon binnen werken. De rol van de Belg was nog niet uitgespeeld, want zo een tien minuten later zette hij Merkel op weg naar de 4-0.

Cyriel Dessers spingt in de lijst met topschutters over Promes (Ajax) en Malen (PSV). De Belg heeft nu 11 goals, de Nederlanders volgen met 10 stuks maar mogen morgen wel nog een wedstrijd spelen.