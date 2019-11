PSV kijkt weer omhoog na thuiszege tegen Heerenveen

PSV heeft woelige weken achter de rug waarin het de ene dreun na de andere slikte. Begin oktober won het nog met 4-1 van VVV, maar daarna ging het snel bergaf met de club uit Eindhoven.

Na nederlagen tegen Utrecht, AZ en Willem II en tussendoor een draw tegen Sparta Rotterdam was er vandaag eindelijk nog eens een opsteker.

Steven Bergwijn keerde terug na een hamstringblessure en zorgde voor lachende gezichten met twee treffers voor de pauze.

Heerenveen kwam nog terug in de match, maar uiteindelijk hield PSV de buit in Eindhoven. In de stand blijft het 3e, op 11 punten van leider Ajax.