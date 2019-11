Dessers schittert bij Heracles: 3 goals en 2 assists tegen VVV

Heracles kreeg met VVV de voorlaatste in de stand over de vloer. De ploeg uit Venlo had al 6 competitiewedstrijden op rij verloren en zakte niet met veel vertrouwen af naar Almelo, waar Cyriel Dessers met 5 doelpunten en 2 assists aan een goed seizoensbegin bezig was. Dat aantal zou hij later op de avond nog stevig aandikken.

De Belgische spits, die afgelopen zomer overkwam van FC Utrecht, hakte eigenhandig de bezoekers in de pan. In de eerste helft bereidde hij goed de openingstreffer van Merkel voor. In de tweede helft kwam Dessers pas echt onder stoom: hij scoorde drie keer en schotelde tussendoor ook nog Mauro Júnior de 4-0 voor.

Met de 6-1-zege draait Heracles goed mee bovenaan het klassement. Volgende week staat het team van coach Frank Wormuth echter voor een eerste echte test. Dan gaan de "Tukkers" op bezoek bij de autoritaire leider Ajax.