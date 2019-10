AZ schminkt PSV helemaal af in Eindhoven

Het PSV van coach Mark van Bommel produceerde geen enkel schot tussen de palen en heeft nu al drie wedstrijden op rij niet gescoord. Deze 0-4 is de eerste thuisnederlaag voor de Eindhovenaren in 54 wedstrijden.

AZ, in overtal, trok het laken resoluut naar zich toe. Myron Boadu sloeg in het slot van de eerste helft twee keer toe: 0-1 en 0-2. PSV dacht alleen aan verdedigen, maar na de rust werd de schade alleen maar groter en scoorden Jonas Svensson en Dani de Wit de 0-3 en 0-4.

"Hebben het onszelf moeilijk gemaakt"

"AZ begon goed aan de wedstrijd, maar langzaam kwamen wij er ook in", zei Mark van Bommel op zijn perspraatje.

"Volgens mij kregen we een aantal kansen, maar dan kwam de rode kaart. We probeerden het tot de rust dicht te houden, maar kregen 2 goals tegen. Dan maak je het zelf wel heel moeilijk."

Van Bommel verstopte zich niet achter een aantal afwezige spelers. "Het is niet zo dat we daarom verloren hebben. Je moet altijd proberen om te analyseren. De voorbije wedstrijden hebben enorm veel kracht gekost. Nu moeten we bekijken hoe deze nederlaag tot stand gekomen is."