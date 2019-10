9 PSV-spelers gaan met de billen bloot tegen Utrecht

PSV trok met een ongeslagen status naar Utrecht, maar bakte er weinig van voor de rust. 0-0 was een juiste weerspiegeling na 45 minuten spelen.

Met een afgeweken schot zette Van de Streek PSV kort na de rust op achtervolgen. Toen PSV-verdediger Viergever 20 minuten later rood slikte voor een zware tackle, was het alarmfase rood bij het team van Mark van Bommel. Ook Hendrix mocht even later met een rood karton de grasmat verlaten.

PSV ging met 9 man nog koortsachtig op zoek naar de gelijkmaker. Maar de goal viel aan de overkant: Maher haalde verschroeiend uit met een afstandsschot. Klaiber legde de 3-0-eindstand vast.

Leider Ajax loopt zo 3 punten weg van PSV. De Amsterdammers speelden nochtans ook krampachtig, maar pakten wel de volle buit tegen rode lantaarn RKC (1-2).