Lukaku scoort voor AS Roma, maar ziet match gestaakt worden nadat ploegmaat Ndicka in elkaar zakt

De competitiewedstrijd tussen Udinese en AS Roma is zondagavond vroegtijdig stopgezet nadat Roma-verdediger Evan Ndicka plots in elkaar zakte. De Fransman werd na een lange medische interventie afgevoerd, maar was wel bij bewustzijn. Tien minuten eerder had Romelu Lukaku de 1-1 gescoord voor Roma.

Het voorval gebeurde rond de 70ste minuut in Udinese-Roma bij een 1-1-tussenstand. Roma-verdediger Ndicka ging plots de grond op, nadat hij naar verluidt steken in zijn borst had gevoeld.

De 24-jarige Fransman kreeg snel medische bijstand op het veld, vervolgens werd hij met een draagberrie afgevoerd. Daarbij stak hij de duim omhoog, om iedereen gerust te stellen.

De partij werd daarop definitief gestaakt en zal op een andere datum verder afgewerkt worden. Romelu Lukaku had in minuut 64 de gelijkmaker binnengekopt voor Roma, Udinese was al vroeg op voorsprong gekomen na een doelpunt van Roberto Pereyra.