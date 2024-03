18-jarige Juventus-Belg raakt verzeild in storm van kritiek na erg ongelukkige invalbeurt

Vol goede moed viel Juventus-talent Joseph Nonge een kwartier voor het einde van de topper tegen Napoli in. Meteen zou hij zijn ploegmakker Chiesa ook zien scoren: 1-1.



Maar lang duurde die euforie niet bij het 18-jarige talent. De jonge middenvelder ging in het slot nog op de voet van Napoli-aanvaller Osimhen Victor staan. De scheidsrechter liet eerst nog begaan, maar de VAR zorgde voor de ultieme domper: penalty.



Een koud kunstje voor diezelfde Osimhen? Niet echt, hij moest rekenen op zijn ploegmakker Raspadori om de rebound binnen te tikken.



2-1 met nog maar een paar minuten te spelen ... Ngonge greep zich naar de haren en besefte zijn fout maar al te goed.



Een jeugdzonde die hem nog duur zou komen te staan in het genadeloze Turijn. Nog voor het laatste fluitsginaal haalde Juventus-coach Allegri hem weer naar de kant. En minstens even erg: de sociale media van onze jonge landgenoot barst momenteel van de vele haatberichten aan zijn adres.