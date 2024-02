Invaller Ngonge draait ex-team Verona een loer en helpt zo nieuwe werkgever Napoli aan de overwinning

In de Serie A heeft regerend kampioen Napoli pas in het slotkwartier een thuisnederlaag tegen Verona kunnen afwenden, met dank aan onder meer Cyril Ngonge. De Belg luidde tegen zijn ex-team de ommekeer in.

Cyril Ngonge ruilde pas vorige maand Verona voor Napoli, waar hij vorige week zijn debuut mocht vieren met een korte invalbeurt tegen Lazio.

Vandaag voor eigen publiek moest de jonge Belg, net als Leander Dendoncker, aanvankelijk ook weer toekijken vanaf de bank. Dendoncker bleef de hele match aan de bank gekluisterd, maar Ngonge kreeg na een uur zijn kans.

Hij zag hoe zijn ex-teammaat Diego Coppola in de 72e minuut de 0-1 op het bord zette. Het antwoord van de Belg liet niet lang op zich wachten. Tien minuten voor tijd stond hij op de juiste plek om een voorzet van Lindström binnen te duwen.



Napoli duwde door en sleepte in het slot nog een driepunter uit het vuur, toen Kvaratschelia de bal van in het halve maantje heerlijk in de rechterbovenhoek poeierde.