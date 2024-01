De Ketelaere helpt Atalanta met twee assists voorbij Udinese en nestelt zich in straf rijtje

Charles De Ketelaere is on fire dit seizoen. In amper 13 minuten tekende hij voor twee beslissende passes, waarmee zijn team Udinese knock-out sloeg. De Ketelaere en co. klimmen daardoor naar plek 4 in de stand.

Nog straffer zijn de statistieken die de jonge Belg kan voorleggen na de partij van vandaag. In de Serie A slaagden amper 3 spelers er tot nu toe in om 7 keer te scoren én 7 goals aan te bieden.

Charles De Ketelaere is een van hen. De twee Franse topspitsen Marcus Thuram en Olivier Giroud zijn het fraaie gezelschap waartussen onze landgenoot zich nestelt.

In Milaan zullen ze ongetwijfeld grote ogen trekken. De youngster ontpopt zich steeds meer tot de beslissende speler die hij ooit bij Club Brugge was. Kan hij dat straks ook in het San Siro?