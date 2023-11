BEKIJK: Dimarco scoort fenomenale goal voor leider Inter tegen Frosinone

In Italië blijft Inter na 12 speeldagen aan de leiding met 2 punten meer dan Juventus. Gisteravond won de ploeg uit Milaan thuis met 2-0 van Frosinone. Vlak voor de rust opende linksback Federico Dimarco vanaf de zijlijn en van iets over de middenlijn de score. Hij had gezien dat Stefano Turati iets te ver uit zijn doel stond. Dimarco's ploegmaats - doelman Sommer op kop - konden hun ogen niet geloven.