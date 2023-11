BEKIJK: Romelu Lukaku mist na 25 (!) gescoorde penalty's op rij nog eens een strafschop

Gianluca Mancini (AS Roma) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Nikola Krstovic (Lecce).

Gianluca Mancini (AS Roma) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Nikola Krstovic (Lecce). eerste helft, minuut 45.

Evan N'Dicka (AS Roma) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Hamza Rafia (Lecce).

Evan N'Dicka (AS Roma) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Hamza Rafia (Lecce). eerste helft, minuut 42.

Stephan El Shaarawy (AS Roma) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Mohamed Kaba (Lecce).

Stephan El Shaarawy (AS Roma) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Mohamed Kaba (Lecce). eerste helft, minuut 37.

Edoardo Bove (AS Roma) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Mohamed Kaba (Lecce).

Edoardo Bove (AS Roma) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Mohamed Kaba (Lecce). eerste helft, minuut 33.

Marin Pongracic (Lecce) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Romelu Lukaku (AS Roma).

Marin Pongracic (Lecce) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Romelu Lukaku (AS Roma). eerste helft, minuut 32.

Patrick Dorgu (Lecce) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Edoardo Bove (AS Roma).

Patrick Dorgu (Lecce) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Edoardo Bove (AS Roma). eerste helft, minuut 27.

clock 26'

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Houssem Aouar (AS Roma), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. eerste helft, minuut 26.