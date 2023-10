LIVE: Romelu Lukaku kan zich voorlopig nog niet tonen tegen Inter, de thuisploeg domineert

Een wedstrijd die slechts rond één man draait. Alle ogen in Italië zijn vanavond gericht op Romelu Lukaku. De Rode Duivel keert als AS Roma-spits terug naar Inter. De thuisaanhang van de Nerazzurri is al maanden aan het plannen hoe het Lukaku tijdens de wedstrijd het leven zuur wil maken. Volg hier al het nieuws in aanloop naar de wedstrijd.