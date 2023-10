Een speciale app of toch de 30.000 fluitjes? Inter-fans niet van plan om fluitconcert voor Lukaku op te geven

clock 10:45 vooraf, 10 uur 45. Het is één van de topics van het jaar. En ja, misschien is het er allemaal een beetje over. Maar als je bedrogen wordt door je geliefde is het moeilijk om rationeel te reageren. Het toont ook aan hoe graag Lukaku gezien was bij de Inter-fans. Filippo Conticello, Inter-watcher Gazzetta dello Sport. Het is één van de topics van het jaar. En ja, misschien is het er allemaal een beetje over. Maar als je bedrogen wordt door je geliefde is het moeilijk om rationeel te reageren. Het toont ook aan hoe graag Lukaku gezien was bij de Inter-fans. Filippo Conticello, Inter-watcher Gazzetta dello Sport

clock 10:40 vooraf, 10 uur 40. "Milan wacht op jou". Lukaku zal zich ook mogen verwachten aan heel wat spandoeken. Deze ochtend werd er aan een brug in Milaan al een doek gespot, ook van de hand van de Curva Nord, met een niet mis te verstane boodschap. "Infame schifoso, Milano ti aspetta", stond er te lezen. Vrij vertaald: "Milan wacht op jou, jij berucht stuk uitschot." . "Milan wacht op jou" Lukaku zal zich ook mogen verwachten aan heel wat spandoeken. Deze ochtend werd er aan een brug in Milaan al een doek gespot, ook van de hand van de Curva Nord, met een niet mis te verstane boodschap.



"Infame schifoso, Milano ti aspetta", stond er te lezen. Vrij vertaald: "Milan wacht op jou, jij berucht stuk uitschot."

clock 10:39 vooraf, 10 uur 39.

clock 10:35 vooraf, 10 uur 35. Fluitjes of niet? Een van de vraagstukken van de dag: zullen de Inter-fans uitpakken met hun 30.000 anti-Lukaku-fluitjes? Supportersgroep Curva Nord had dozenvol fluitjes besteld, waarmee de Belg vanavond moet uitgefloten worden. De politie van Milaan stak daar echter een stokje voor. Zij verboden de fluitjes om de gemoederen niet te laten oververhitten. Die beslissing had - geheel voorspelbaar - een averechts effect, want de Curva Nord reageerde woedend. Vandaag berichtten enkele lokale media dat de fans de fluitjes tóch zullen gebruiken in het stadion. De boete voor het gebruik zou maar 22 euro bedragen, niet voldoende om de harde kern in te tomen. . Fluitjes of niet? Een van de vraagstukken van de dag: zullen de Inter-fans uitpakken met hun 30.000 anti-Lukaku-fluitjes? Supportersgroep Curva Nord had dozenvol fluitjes besteld, waarmee de Belg vanavond moet uitgefloten worden.



De politie van Milaan stak daar echter een stokje voor. Zij verboden de fluitjes om de gemoederen niet te laten oververhitten. Die beslissing had - geheel voorspelbaar - een averechts effect, want de Curva Nord reageerde woedend.



Vandaag berichtten enkele lokale media dat de fans de fluitjes tóch zullen gebruiken in het stadion. De boete voor het gebruik zou maar 22 euro bedragen, niet voldoende om de harde kern in te tomen.

clock 10:34 vooraf, 10 uur 34. Er liggen dozen vol fluitjes klaar om Lukaku te "verwelkomen".

clock 10:30 vooraf, 10 uur 30. Matchday! Heel Italië richt vandaag zijn blik op Milaan. Daar staat Romelu Lukaku voor zijn langverwachte terugkeer naar San Siro. Een blijde intrede wordt dat niet voor de spits van AS Roma, want alle Inter-fans kunnen zowat het bloed drinken van de Rode Duivel. De Curva Nord, de harde kern van de Inter-supporters, zat vandaag niet stil. Volg hier al het nieuws in aanloop naar de "hate game". . Matchday! Heel Italië richt vandaag zijn blik op Milaan. Daar staat Romelu Lukaku voor zijn langverwachte terugkeer naar San Siro. Een blijde intrede wordt dat niet voor de spits van AS Roma, want alle Inter-fans kunnen zowat het bloed drinken van de Rode Duivel.



De Curva Nord, de harde kern van de Inter-supporters, zat vandaag niet stil. Volg hier al het nieuws in aanloop naar de "hate game".

clock 10:26 vooraf, 10 uur 26. Serie A Dat iedereen hem haat, maakt het innerlijke beest los: de psyche van Romelu Lukaku voor zijn meest beladen match ooit