Inter bezorgt rivaal Milan het schaamrood op de wangen in stadsderby

Op de vierde speeldag in de Serie A heeft Inter de "Derby della Madonnina" overtuigend naar zijn hand gezet. De Nerazzurri verkochten stadsrivaal AC Milan vijf muilperen in een spektakelstuk in San Siro: 5-1. Inter blijft zo foutloos in het klassement met 12 op 12, Milan lijdt zijn eerste nederlaag.