Olivier Giroud kopt Milan naar de Champions League in topper bij Juventus

Juventus moest onlangs 10 punten inleveren door boekhoudkundig gesjoemel, maar toch maakte het nog aanspraak op de Champions League. Daarvoor moest dan zondagavond wel in eigen huis gewonnen worden van Milan, de laatst overgebleven concurrent voor de top 4.

Maar de thuisploeg was niet op de afspraak en Milan-spits Giroud zette vlak voor de rust zijn team op voorsprong met een rake kopbal.

Ook in de 2e helft was Juve niet bij machte om de bezoekers in de problemen te brengen. Champions League dus voor Milan, met Origi en Saelemaekers als invallers. Juventus blijft voor het eerst sinds 2011 verstoken van CL-voetbal.