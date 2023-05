LIVE: Romelu Lukaku scoort al na 40 seconden tegen Atalanta

Inter heeft nog 1 puntje nodig om ook volgend seizoen verzekerd te zijn van Champions League-voetbal, al zit de ploeg van Simone Inzaghi vanaf nu vooral met de CL-finale in het hoofd. Voor Romelu Lukaku is het een gedroomde kans om zijn coach ervan te overtuigen dat hij straks in Istanbul een basisplaats verdient.