Theo Hernandez verdubbelt heerlijk voor Milan tegen nummer 2 Lazio

AC Milan staat voor een cruciale week: in de Serie A kan het in de topper tegen Lazio een goede zaak doen in de strijd voor Europees voetbal, in de Champions League probeert het woensdag een stap naar de finale te zetten tegen Inter. Tankt het - zonder Belgen in de basis - al vertrouwen tegen de nummer 2 in de Serie A? Volg het scoreverloop op de voet.