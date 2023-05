AC Milan demonstreert Champions League-vorm al eens tegen nummer 2 Lazio

Stefano Pioli begon zonder Belgen aan de aftrap tegen Lazio, maar moest na amper 10 minuten toch al Alexis Saelemaekers van de bank halen. Rafael Leao, al goed voor 12 goals in de Serie A, liep een dijbeenblessure op.

Een fikse tegenvaller voor Milan met het oog op de Champions League, maar ook wel het enige minpuntje van een indrukwekkende middag.

Na geblunder bij Lazio kon Ismaël Bennacer met een botsende bal de score openen. Na vier puntendelingen in vijf wedstrijden leek een overwinning in de maak voor Milan.

Theo Hernandez kon de thuisploeg nog voor de pauze zekerheid geven. De linksachter kreeg de bal op de eigen helft in de voeten gerold van zijn doelman, stak het hele veld over en werkte heerlijk af met een afstandsschot.

Milan klimt in de Serie A op tot 3 punten van Lazio en doet dus een gouden zaak in de strijd om Europees voetbal. Inter, de tegenstander in de halve finales van de Champions League, is alvast gewaarschuwd.