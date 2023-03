Inter lijdt schipbreuk op bezoek bij laagvlieger Spezia, ondanks penaltytreffer van Lukaku

Een bezoekje aan de zeventiende in de stand: enkel de zege was vrijdagavond goed voor Inter in de Serie A. Bij de Nerazzurri stond Romelu Lukaku in de basis, de Rode Duivel kreeg opnieuw de voorkeur op Edin Dzeko.

Inter begon goed en kon na nog geen kwartier een strafschop afdwingen, maar Lautaro liet de uitgelezen kans liggen. Een tegenvaller voor de bezoekers, die voor de rust niet bepaald konden overtuigen.

Het werd pas helemaal link voor Lukaku en co. toen Daniel Maldini - zoon van - in minuut 55 de 1-0 scoorde. Inter moest reageren en kon pas in het slot tegenprikken. Lukaku zette zich achter de bal bij een tweede strafschop, dit keer ging hij er wel in.

Een punt leek gered voor Inter, maar enkele minuten later liep het nog helemaal fout. Spezia kreeg in minuut 87 ook een strafschop, Nzola liet het cadeau niet liggen. Inter lijdt zo een pijnlijke nederlaag en kan morgen zijn tweede plaats in de stand verliezen als Lazio wint van Bologna.