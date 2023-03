De Ketelaere kan voorspelling van Leão niet waarmaken na frustrerend puntenverlies tegen Fiorentina

De uitgelezen kans om de criticasters - die in Italië steeds luider beginnen te roepen - de mond te snoeren. Liefst met zijn eerste doelpunt van het seizoen.

"Hij zal vandaag voor het eerst scoren. Je hoorde het hier als eerste", stak Rafael Leão zijn spitsenbroertje voor de aftrap nog een hart onder de riem. Eerder deze week sprong ook Ibrahimovic al in de bres voor de Rode Duivel.

Toch had onze landgenoot het moeilijk om te verstoppen dat hij fel met zijn vertrouwen aan het worstelen is. De Ketelaere liet enkele hoopgevende acties zien, maar hij zou in minuut 83 toch gewoon opnieuw zonder doelpunt op de bank plaatsnemen.



Het stond ondertussen ook al 1-0 in het voordeel van Fiorentina, dat zich vooral in de eerste helft de gevaarlijkste ploeg toonde. De Ketelaere moest vanaf de bank toekijken hoe Luka Jovic er net na zijn wissel nog 2-0 van maakte.

Een eerredder van Theo Hernandez in het absolute slot, kon Milan niet van een nieuwe baaldag behoeden. Nog maar eens liet het kostbare punten liggen tegen een ploeg in de rechterkolom. Het blijft zo rommelen in de bovenste regionen van het klassement.