Napoli en scorende Osimhen blijven maar winnen in de Serie A

Napoli had het niet makkelijk op bezoek bij Spezia, maar kreeg een helpende hand van Spezia. De bal viel pardoes op de arm van Reca in het strafschopgebied en de Georgiër Kvaratschelia nam het cadeautje dankbaar aan vanaf de stip: 0-1.

En Spezia had nog cadeautjes om uit te delen. Foutjes in de verdediging werden ongenadig afgestraft door Victor Osimhen. Met de 0-2 en de 0-3 zit de Nigeriaanse spits al aan 16 goals in de Serie A dit seizoen.

Voor Napoli is het al de vijfde overwinning op een rij in 2023, enkel de eerste match van het nieuwe jaar werd verloren (bij Inter). De vraag is nu welke ploeg dit Napoli nog van de titel kan houden.