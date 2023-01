Milan, met 3 Belgische invallers, krijgt pijnlijke optater van Lazio

Het loopt de laatste tijd niet lekker in het rood-zwarte deel van Milaan met een uitschakeling in de beker, het verlies in de supercup tegen Inter en puntenverlies in de eigen competitie.

Trainer Pioli leek al met een voet buiten te staan, en Lazio heeft hem vanavond misschien de laatste duw richting uitgang gegeven. Het werd een pijnlijke avond voor de bezoekers die al na 4 minuten een eerste tik kregen van Milinkovic-Savic. Lazio trok zelfs met een dubbele voorsprong de rust in na nog een goal van Zaccagni.

Het draaide vierkant bij de Milanezen en op het uur trok Pioli de Belgische kaart: Origi, Saelemaekers en De Ketelaere mochten samen invallen. Alleen Aster Vranckx moest op de bank blijven zitten. Helaas, de Belgische inbreng veranderde niets aan de partij.

Na de elfmeter van Alberto in minuut 67 was de wedstrijd helemaal gespeeld. De 4-0 van Anderson maakte de nederlaag alleen nog pijnlijker.

Milan blijft wel tweede in de stand maar de titel lijkt onmogelijk. Het heeft al een achterstand van 12 punten op leider Napoli.