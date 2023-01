De hoop is terug bij Romelu Lukaku en Inter na zege tegen leider

Naast Dzeko in de spits mocht Lukaku aan dat tweede iets proberen doen. Het werd geen uitblinkersrol, maar de prestatie van Lukaku was hoopgevend.

Van april 2022 was het gelden dat Napoli had verloren in de Serie A.

Van 29 oktober 2022 was het geleden dat Lukaku een wedstrijd had gespeeld voor Inter.

Doelpunt valt pas na de rust

Romelu Lukaku leek gretig, maar leed mee onder het moeizame spel van Inter. Napoli had meestal de bal in een bij momenten bitsige wedstrijd, maar de bezoekers hadden nauwelijks kansen.



Inter kreeg zijn voorsprong na 11 minuten in de tweede helft.

Dimarco maakte gebruik van de ruimte bij een tegenprik. Zijn voorzet benaderde de perfectie en zoveel moois laat Dzeko zelden liggen: hij kopte van dichtbij binnen.



Lukaku mocht nog mee vieren, maar kort daarna was het uur verstreken. Dat was het signaal om de Belg naar de kant te halen. Lautaro Martinez

was zijn vervanger. Een slotoffensief van Napoli kwam te laat op gang.



Inter verkleint de achterstand op Napoli in de stand tot acht punten.