Juventus zet opmars voort en wipt over Inter na zege in Italiaanse topper

In een slappe eerste helft was het zoeken naar grote kansen in de "Derby d'Italia". Inter kwam via Dzeko en Dumfries nog het dichtst bij het openingsdoelpunt, maar bij de rust bleef de brilscore op het bord.

Juventus had de thuisfans nog niet bepaald kunnen entertainen in de eerste helft, maar kwam in de tweede periode wel op voorsprong bij de eerste de beste kans. Rabiot devieerde een voorzet van Kostic netjes in doel: 1-0.

Op het uur zag Juve de 2-0 van Danilo afgekeurd door de VAR, het teken voor Inter om wakker te schieten. Martinez kreeg een dot van een kans, maar Szczesny pareerde. Aan de overkant hielden Onana en de paal Kostic van de 2-0.

Die 2-0 kwam er alsnog: de jonge Fagioli - die debuteerde in de basis bij Juventus - zorgde met een afgeweken bal voor de 2-0-eindstand, vijf minuten voor affluiten.

Juventus doet met de zege een goede zaak in de stand en vindt na zijn moeizame competitiestart eindelijk terug de aansluiting met de Europese plaatsen. Inter ziet de concurrent uit Turijn over zich wippen en zakt naar plek 7.