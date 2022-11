Defensieve blunder van Ibanez levert Lazio de zege op in de derby tegen Roma

Iets voor het halfuur gebeurde het: Roma probeerde het spel van achteruit weer op gang te brengen, maar zoals wel vaker liep het net daar mis.

Toen Ibanez in zijn eigen 16 wide dribbelen, speelde hij de bal kwijt. Felipe Anderson nam het dramatische balverlies maar al te graag in ontvangst en knalde de 0-1 binnen. Voor de Braziliaan is het zijn 3e goal dit seizoen, na treffers tegen Inter en Atalanta.

Wat een slordig Roma daarna nog probeerde, het mocht niet baten. Een schot van Zaniolo spatte 4 minuten na de openingstreffer uit elkaar op de lat. Roma brak zijn tanden stuk op Lazio, zonder de geblesseerde prijsschutter Ciro Immobile, en verloor voor het eerst in 5,5 jaar als thuisploeg van Lazio.

Lazio doet een gouden zaak in het klassement, met een sprong van de 5e naar de 3e plaats (27 punten). Roma volgt als nummer 5 met 25 punten.