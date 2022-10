Inter, nog steeds zonder Lukaku, triomfeert na doelpuntenkermis in Firenze

Inter schoot in Firenze uitstekend uit de startblokken: na 15 minuten stond er al 0-2 op het scorebord. Barella trof al na 2 minuten raak na een assist van Martinez, die op het kwartier zelf voor de 2e Milanese goal zorgde.

Iets voorbij het halfuur nestelde Fiorentina zich opnieuw in het spoor van Inter, na een fout van Dimarco in de eigen zestien. Cabral verzilverde de elfmeter. In de 2e helft kwam de thuisploeg zelfs helemaal langszij. Na een goeie actie mikte Ikoné de bal prachtig in doel.

Alles te herdoen voor Inter, dat zo'n 20 minuten voor tijd ook een strafschop kreeg na een fout van Fiorentina-doelman Terracciano. Martinez bleef koelbloedig en joeg zijn 2e van de avond tegen de touwen.

Genoeg voor de overwinning, denk je dan, maar opnieuw gaf Inter de bonus uit handen. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd knalde Jovic de 3-3 op het bord.

Toch gingen de bezoekers nog met de volle buit aan de haal. Diep in de toegevoegde tijd verdween een voorzet van Barella via Mchitarjan in doel. Een broodnodige driepunter dus voor Inter, dat al veel punten verspild heeft dit seizoen.

Romelu Lukaku was er niet bij in Firenze. De Rode Duivel ligt nog altijd in de lappenmand.