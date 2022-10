Juve-spits Dusan Vlahovic redt het vel van zijn coach in stadsderby

De nederlagen tegen Milan en Maccabi Haifa hadden de druk nog meer opgevoerd op Juventus en coach Allegri. Maar een flauwe eerste helft tegen stadsrivaal Torino gaf de burger en de Juve-supporter weinig moed.

De wedstrijd werd uiteindelijk beslist met één goal. Vlahovic tikte randje buitenspel vrijstaand aan de tweede paal de 0-1 in doel. De overwinning brengt Juventus naar de zevende plaats en moet wat vertrouwen geven.

"Ik ben tevreden, vooral omdat het onze eerste overwinning op verplaatsing is dit seizoen", zei Juve-trainer Allegri. "In onze laatste 5 matchen hadden we maar 3 keer kunnen scoren, we lopen dus niet over van vertrouwen. Maar de jongens hebben hun wilskracht getoond."