Milan pakt op valreep volle buit na knotsgekke extra tijd bij Empoli, blessure voor Saelemaekers

Blessure voor Saelemaekers, knotsgek einde van de match

Onder impuls van een bedrijvige Charles De Ketelaere, Alexis Saelemaekers en Rafael Leão dwong Milan in de openigsfase heel wat scoremogelijkheden af, maar de bal wou er niet in.

Na het halfuur viel het Milanese overwicht weg nadat eerst Alexis Saelemaekers en daarna Davide Calabria geblesseerd vervangen moesten worden. Na de rust hield de lat Olivier Giroud van de openingstreffer, maar het was slechts uitstel voor Milan.

Empoli-verdediger Koni De Winter kon Rafael Leão niet afhouden en zijn voorzet werd door invaller Ante Rebic verzilvert: 0-1. Milan leek zijn schaapjes op het droge te hebben tot de extra tijd.

Een onnodige fout liet Nedim Bajrami toe om in minuut 92 gelijk te maken met een harde vrije trap. Dat zorgde voor euforie op het veld én in de tribunes, maar die euforie sloeg even later om in ontgoocheling.

Want bij de volgende aanval van Milan was de organisatie bij Empoli zoek en zo kon Ballo-Touré Milan alsnog bevrijden. Om het nog gekker te maken scoorde Leão ook nog de 1-3 in de extra tijd. Voor Milan is de zege welgekomen om de zure smaak van de blessures wat te verzachten.