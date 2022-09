LIVE Udinese-Inter: Udinese wist prachtgoal van Barella uit

Iyenoma Udogie (Udinese) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Nicolò Barella (Internazionale).

Iyenoma Udogie (Udinese) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Nicolò Barella (Internazionale). tweede helft, minuut 74.

Pech voor Udinese, want het schot van Gerard Deulofeu strandt op de paal. tweede helft, minuut 73.

Pech voor Udinese, want het schot van Gerard Deulofeu strandt op de paal. tweede helft, minuut 73.

Milan Škriniar (Internazionale) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Isaac Success (Udinese). tweede helft, minuut 69.

De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Gerard Deulofeu (Udinese) stond buitenspel. tweede helft, minuut 66.

clock 64'

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Roberto Pereyra (Udinese), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 64.