BEKIJK: Potje van José Mourinho kookt over tegen Atalanta: rood na woeste veldbestorming

AS Roma moest zondag achtervolgen tegen Atalanta, na een doelpunt van Scalvini. De thuisploeg moest op zoek gaan naar de gelijkmaker en in minuut 55 veerde het Stadio Olimpico recht.

Atalanta-verdediger Okoli trok chouchou Zaniolo neer in de zestien, maar in plaats van een strafschop voor Roma floot scheidsrechter Chiffi een fout van de Romein, die te nadrukkelijk aan het truitje van zijn belager had getrokken.

Dat was niet bepaald naar de zin van Roma-coach Mourinho, die woedend het veld op stormde. Hij slingerde enkele verwensingen naar het hoofd van de scheidsrechter, die Mourinho prompt een rode kaart onder de neus duwde.

"Hou me tegen!", dacht Mourinho, terwijl zijn assistenten alle moeite van de wereld hadden om de Portugese chilipeper te doen bedaren. Roma verloor uiteindelijk de partij, Mourinho wacht wellicht een stevige schorsing.