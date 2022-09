LIVE: De Ketelaere scoort bijna de 2-1 en herstelt zich goed na foutje bij openingsgoal

clock 18:48 De uitstekende kopkans van De Ketelaere in beeld. rust, 18 uur 48. De uitstekende kopkans van De Ketelaere in beeld.

clock 18:46 rust, 18 uur 46. Rusten na spektakelrijke eerste helft. Zo, de eerste 45 minuten zitten erop en we hebben ons zeker niet verveeld. Het staat 1-1 na de treffers van Brozovic en Leao. Ook De Ketelaere eiste een hoofdrol op door aan de basis te liggen van de tegentreffer en zelf bijna te scoren. . Rusten na spektakelrijke eerste helft Zo, de eerste 45 minuten zitten erop en we hebben ons zeker niet verveeld. Het staat 1-1 na de treffers van Brozovic en Leao. Ook De Ketelaere eiste een hoofdrol op door aan de basis te liggen van de tegentreffer en zelf bijna te scoren.

clock 45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

clock 45' eerste helft, minuut 45. Martinez ziet schot afgeblokt. Brozovic blijft toch een sleutelrol opeisen in deze Milanese derby. Nu speelt hij Martinez goed vrij, maar Tomoro glijdt zich nog net voor het schot. . Martinez ziet schot afgeblokt Brozovic blijft toch een sleutelrol opeisen in deze Milanese derby. Nu speelt hij Martinez goed vrij, maar Tomoro glijdt zich nog net voor het schot.

clock 43' Wie nog even wil genieten van de knappe 1-1 van Leao. eerste helft, minuut 43. Wie nog even wil genieten van de knappe 1-1 van Leao.

clock 39' eerste helft, minuut 39. De Ketelaere ontbindt zijn Duivels. De kans heeft De Ketelaere duidelijk vertrouwen gegeven. Met een knappe actie gaat de Belg voorbij Brozovic, die onze landgenoot foutief afstopt aan de rand van de zestien. Tomori kan niet profiteren van de vrijschop. . De Ketelaere ontbindt zijn Duivels De kans heeft De Ketelaere duidelijk vertrouwen gegeven. Met een knappe actie gaat de Belg voorbij Brozovic, die onze landgenoot foutief afstopt aan de rand van de zestien. Tomori kan niet profiteren van de vrijschop.

clock 38' Gele kaart voor Marcelo Brozovic van Internazionale tijdens eerste helft, minuut 38 yellow card Marcelo Brozovic Internazionale

clock 38' eerste helft, minuut 38.

clock 37' eerste helft, minuut 37. Daar was bijna De Ketelaere! Mamma mia, het scheelde een paar centimeter of Charles De Ketelaere had de 2-1 achter zijn naam staan. De Rode Duivel torent bij een corner boven zijn belager uit aan de eerste paal, maar de bal gaat nét naast. . Daar was bijna De Ketelaere! Mamma mia, het scheelde een paar centimeter of Charles De Ketelaere had de 2-1 achter zijn naam staan. De Rode Duivel torent bij een corner boven zijn belager uit aan de eerste paal, maar de bal gaat nét naast.

clock 32' eerste helft, minuut 32. Twee kansen voor Milan. Milan pakt de regie over van de derby. Eerst krijgt de uitstekende Tonali een kans om op doel te besluiten, maar zijn schot is te zwak. Een tweede poging van Hernandez - flinke knal, zeg - zoeft over. . Twee kansen voor Milan Milan pakt de regie over van de derby. Eerst krijgt de uitstekende Tonali een kans om op doel te besluiten, maar zijn schot is te zwak. Een tweede poging van Hernandez - flinke knal, zeg - zoeft over.

clock 31' Gele kaart voor Olivier Giroud van AC Milan tijdens eerste helft, minuut 31 yellow card Olivier Giroud AC Milan

clock 30' eerste helft, minuut 30.

clock 29' eerste helft, minuut 29. Leao trekt stand meteen weer gelijk. Een zucht van opluchting bij Charles De Ketelaere, want het staat alweer gelijk. Niet toevallig via Rafael Leao, de beste man bij Milan. Het is Tonali die de bal verovert en de Portugees aanspeelt in de zestien. De flankaanvaller knalt de bal in één tijd naar de verste hoek. Handanovic zit er nog met de vingertoppen bij, maar kan de 1-1 niet voorkomen. . Leao trekt stand meteen weer gelijk Een zucht van opluchting bij Charles De Ketelaere, want het staat alweer gelijk. Niet toevallig via Rafael Leao, de beste man bij Milan. Het is Tonali die de bal verovert en de Portugees aanspeelt in de zestien. De flankaanvaller knalt de bal in één tijd naar de verste hoek. Handanovic zit er nog met de vingertoppen bij, maar kan de 1-1 niet voorkomen.

clock 28' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 28 door Rafael Leão van AC Milan. 1, 1. goal AC Milan Internazionale rust 1 1

clock 22' eerste helft, minuut 22.

clock 22' eerste helft, minuut 22. De Ketelaere verliest Brozovic uit het oog, die meteen profiteert. 0-1 voor Inter... en De Ketelaere scoort slechte punten. De Rode duivel laat zijn directe tegenstander Marcelo Brozovic lopen, die uitstekend infiltreert en aangespeeld wordt door Correa. De Kroaat laat de kans niet liggen. De Ketelaere beseft zijn foutje en grijpt zich naar de blonde haren. . De Ketelaere verliest Brozovic uit het oog, die meteen profiteert 0-1 voor Inter... en De Ketelaere scoort slechte punten. De Rode duivel laat zijn directe tegenstander Marcelo Brozovic lopen, die uitstekend infiltreert en aangespeeld wordt door Correa. De Kroaat laat de kans niet liggen. De Ketelaere beseft zijn foutje en grijpt zich naar de blonde haren.

clock 21' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 21 door Marcelo Brozovic van Internazionale. 0, 1. goal AC Milan Internazionale rust 0 1

clock 18' eerste helft, minuut 18. Risicopatiënt Hernandez. Het wordt een lange avond voor Theo Hernández, vrezen we. De Fransman, die al geel achter zijn naam heeft, maakt opnieuw een overtreding. . Risicopatiënt Hernandez Het wordt een lange avond voor Theo Hernández, vrezen we. De Fransman, die al geel achter zijn naam heeft, maakt opnieuw een overtreding.

clock 17' eerste helft, minuut 17. Weer dreigt Leao. Tweede kans in evenveel minuten voor Milan. Wéér via Leao. De Ketelaere legt de bal opzij naar de Portugees, die de bal naar de verste hoek krult. Samir Handanovic duwt de poging uit zijn verste hoek. . Weer dreigt Leao Tweede kans in evenveel minuten voor Milan. Wéér via Leao. De Ketelaere legt de bal opzij naar de Portugees, die de bal naar de verste hoek krult. Samir Handanovic duwt de poging uit zijn verste hoek.