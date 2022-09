Charles De Ketelaere toont weerbaarheid na jeugdzonde en triomfeert met Milan in spectaculaire derby

Snel zou De Ketelaere evenwel beseffen dat er voor jeugdzondes geen plaats zijn in een derby. Na twintig minuten liet de Rode Duivel even zijn directe tegenstander Marcelo Brozovic los. De ervaren Kroaat infiltreerde perfect en toonde geen genade: 0-1 voor Inter.

Aan hem om zich te tonen in San Siro.

Als enige Belg in de basis tijdens de clash tussen Milan en Inter door de blessure van Romelu Lukaku. Bijgevolg waren er nog meer ogen op hem gericht - in België uiteraard, maar ook ver daarbuiten. Met de stempel van nieuwe “Golden Boy” op hem geprint.

Achteraf gezien waren de voorbije weken eigenlijk voorspel. Charles De Ketelaere stond vandaag voor zijn echte Italiaanse voetbalclimax in de Milanese derby.

Weerbaarheid

Het hielp uiteraard dat Leao amper 7 minuten na de openingsgoal al de gelijkmaker scoorde met een knappe krul in de hoek. CDK kon herademen en toonde zich vervolgens in positieve zin.

Máár… Waar vele anderen in een kramp zouden schieten - uit schrik om weer in de fout te gaan - herstelde De Ketelaere zich uitstekend.

Alarmbellen

Ook na rust toonde De Ketelaere zich.

Wanneer de topaankoop van Milan mooi wegdraaide van zijn belager leverde dat een open doekje van San Siro op. Al schuwde onze landgenoot ook het defensieve werk niet.Vijf minuten ver in de tweede helft leverde dat wel een gele kaart op. De Ketelaere voorkwam met een jammerlijke maar broodnodige tussenkomst dat Correa van net buiten de zestien op doel kon besluiten.

Aan de overkant lukte dat Olivier Giroud wél. De onvermijdelijke Fransman keerde op aangeven van Leao de scheve situatie helemaal om. Opgepompt door de adrenaline van de goal ging De Ketelaere - met geel op zak - nog even door op Brozovic.



Bij een ervaren coach als Stefano Pioli gaan dan de alarmbellen af. Het moment was de voorbode voor een wissel.

Al was er eerst wéér Rafael Leao - de absolute uitblinker in deze derby. Na een goal en een assist zorgde het Portugese fenomeen ook nog eens voor de 3-1. Met een flits voorbij enkele verdedigers, de afwerking al even knap.