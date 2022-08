LIVE: De Ketelaere is bankzitter tegen Sassuolo, Saelemaekers wel in de basis

Olivier Giroud (AC Milan) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Gian Marco Ferrari (Sassuolo).

Olivier Giroud (AC Milan) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Gian Marco Ferrari (Sassuolo). eerste helft, minuut 47.

Ismaël Bennacer (AC Milan) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Domenico Berardi (Sassuolo). eerste helft, minuut 44.

Alexis Saelemaekers (AC Milan) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Rogerio (Sassuolo). eerste helft, minuut 43.

Andrea Pinamonti (Sassuolo) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Fikayo Tomori (AC Milan). eerste helft, minuut 43.

clock 40'

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Maxime Lopez (Sassuolo), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. eerste helft, minuut 40.