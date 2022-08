BEKIJK: Charles De Ketelaere verzilvert 1e basisplek bij Milan met assist, Giroud scoort parel

Na zijn competitiedebuut 2 weken geleden tegen Udinese mocht Charles De Ketelaere zich tegen Bologna opmaken voor zijn eerste basisplek. Milan-coach Pioli dropte onze landgenoot op de nummer tien, in steun van diepe spits Giroud.



De Ketelaere toonde zich aanwezig in de openingsfase en kon in minuut 20 na een balverovering uitbreken. Na een versnelling door het centrum leverde hij de bal in bij Rafael Leão, die de 1-0 scoorde. Eerste basisplaats voor De Ketelaere, eerste assist.



Rond het uur schilderde Leão de bal goed in de loop van Giroud, die met een heerlijke trap in de vlucht de 2-0 scoorde. Meteen ook het eindresultaat. De Ketelaere mocht meteen daarna gaan rusten, Alexis Saelemaekers mocht ook nog een halfuur meedoen.



Milan bevestigt zo zijn goede start in de Serie A en komt met 7 op 9 naast Lazio, Roma en Torino aan kop in de stand.