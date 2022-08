Di Maria speelt zich meteen in de harten van Juventus-fans, maar valt geblesseerd uit

Na 2 jaargangen zonder Scudetto is de honger groot bij Juventus.

Nieuwkomer Angel Di Maria (overgekomen van PSG) gaf zijn ploegmakkers meteen het goede voorbeeld met een heerlijke volley. Met een hartje uitte de Argentijn zijn liefde voor de Oude Dame.

Na de rust speelde Di Maria zich nog wat meer in de harten van de Juventus-fans met een assist bij de 3-0 van Vlahovic, die tussendoor een penaltygoal voor zijn rekening nam.

De Juventus-fans treurden toen hun nieuwe publiekslieveling halfweg de 2e helft het strijdtoneel moest verlaten: Di Maria had last van zijn adductoren. Dat is nooit een goed teken.