Sterke Charles De Ketelaere maakt entree in stijl bij AC Milan

In minuut 71 was het zover. Charles De Ketelaere mocht het Milanese gras betreden, zijn debuut in de Serie A.





Van zenuwen was weinig sprake bij de 21-jarige Belg. De Ketelaere speelde met durf, gracieus en sierlijk.

Bij een Milanese actie van Belgische makelij duwde De Ketelaere in de slotminuten de bal in doel. Maar helaas werd de goal afgekeurd voor buitenspel.



Via Saelemaekers kwam de bal bij Origi, die op zijn beurt teruglegde naar De Ketelaere. De debutant was trefzeker, maar Origi stond dus een halve meter buitenspel.