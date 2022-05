Verona laat de leider even schrikken, maar Milan blijft op titelkoers

Concurrent Inter had vrijdagavond al gewonnen en dus moest Milan minstens een punt halen om op kop te blijven. Dat zag er even niet goed uit toen Faraoni de score opende voor de thuisploeg, maar Tonali luisterde zijn 22e verjaardag op met een doelpunt.



De jarige middenvelder had de smaak te pakken en sloeg vlak na de rust een tweede keer toe. Opnieuw na een assist van Leão prikte Tonali zijn tweede van de avond binnen. In de slotfase legde Florenzi de 1-3-eindstand vast.



Met nog twee speeldagen te gaan behoudt Milan zo zijn voorsprong van 2 punten op Inter. De Rossoneri nemen het nog op tegen Atalanta en Sassuolo, Inter speelt nog tegen Cagliari en Sampdoria. Milan jaagt op zijn eerste titel sinds 2011, Inter werd vorig jaar nog kampioen.