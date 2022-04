BEKIJK: Napoli mag titeldroom uit het hoofd zetten na pijnlijke inzinking in Empoli

Met de nederlaag tegen Fiorentina en het late gelijkspel tegen Roma hadden de titelambities van Napoli de voorbije twee weken al wat knauwen gekregen. Op bezoek in Empoli moesten Mertens en co dan ook de laatste strohalm grijpen om de kansen op een eerste landstitel sinds 1990 levend te houden.

Napoli begon ook goed en kwam via Mertens vlak voor rust verdiend op voorsprong. De Rode Duivel liep goed in op een voorzet van Lozano en trapte overhoeks binnen. Vlak na rust deed Insigne een tweede duit in de Napolitaanse zak, het broodje leek gebakken.

Maar de laatste tien minuten hadden nog wat spektakel in petto. Na defensief geklungel kon invaller Liam Henderson de aansluitingstreffer scoren. Niet veel later volgde het dieptepunt voor Napoli-doelman Meret: na een flater kon Pinamonti de gelijkmaker in doel leggen.

Napoli bibberde en beefde en kreeg drie minuten voor tijd zowaar nog de doodsteek. Pinamonti was opnieuw het eindstation na een knappe counter: 3-2, de meegereisde fans van Napoli konden hun ogen niet geloven.

Door de pijnlijke inzinking lijkt Napoli definitief uitgeteld voor de landstitel, want de concurrenten uit Milaan hebben - met nog 4 wedstrijden te gaan - 4 en 5 punten meer, én nog elk een wedstrijd tegoed...