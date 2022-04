Leider Milan rijdt zich voor de 2e week op een rij vast, Inter is winnaar van het weekend

Alexis Saelemaekers kreeg van Milan-coach Pioli het vertrouwen in de basis, maar echt overtuigen kon de Rode Duivel tegen Torino toch niet. Na een halfuurtje ging hij nogal gretig neer in de 16. Zelf zag hij er een penalty in, maar scheidsrechter noch VAR volgden hem daarin.

Het werd uiteindelijk een match zonder veel kansen, want ook Torino kon in eigen huis weinig tonen. De 2e club uit Turijn heeft niet veel meer om voor te spelen dit seizoen en dat kon je ook zien.

Dat kan niet gezegd worden van Milan, maar voor de 2e week op een rij werd pijnlijk waar het schoentje wringt: vooraan. Milan kon in zijn laatste 5 matchen maar 3 keer scoren. Met zulke cijfers kun je geen kampioen worden.

Omdat Napoli ondanks een goal van Dries Mertens verloor tegen Fiorentina doet Inter een gouden zaak. Het staat wel nog altijd 1 punt achter Milan, maar het heeft nog een match te goed.